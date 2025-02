PF prende cinco pessoas com cerca de 30 kg de drogas Guarulhos/SP. A PF prendeu cinco passageiros tentando embarcar com drogas para a Europa e a Ásia no Aeroporto Internacional de São...

Guarulhos/SP. A PF prendeu cinco passageiros tentando embarcar com drogas para a Europa e a Ásia no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Em ações distintas entre os dias 9 e 10/2, policiais federais e servidores da Receita Federal, com apoio de cães farejadores, scanner corporal e raios-x, prenderam quatro brasileiros e um sul-africano transportando mais de 27 kg de cocaína acondicionados em livros infantis, travesseiros, malas com fundos falsos, cápsulas e fixadas às pernas.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: