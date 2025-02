PF prende homem acusado de abuso sexual infantil em Oiapoque/AP

Momento MT |Do R7

Oiapoque/AP. A PF deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29/01), a operação Non Afecto Maritalis , para cumprimento de um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão em desfavor de um homem acusado de abuso sexual infantil contra uma menor de 12 anos. A investigação teve início a partir de uma denúncia informando aos policiais que o investigado mantinha uma vida conjugal com a vítima, resultando em sua gravidez. O indivíduo foi preso e encaminhado à delegacia da PF no Oiapoque para os procedimentos de praxe, e em seguida foi levado ao Iapen, onde permanece à disposição da Justiça.

