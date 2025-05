PF prende motorista transportando 200 kg de maconha no PR Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais prenderam, no início da tarde de sexta-feira (16/05), um motorista conduzindo um veículo com diversos...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais prenderam, no início da tarde de sexta-feira (16/05), um motorista conduzindo um veículo com diversos tabletes de maconha durante abordagem nas ruas do município de Entre Rios do Oeste, região do oeste paranaense.

Leia Mais em Momento MT: