PF prende passageira com haxixe na rodoviária de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais prenderam, na tarde desta segunda-feira (5/5), uma passageira que estava embarcando em um ônibus interestadual, com uma mala de viagem com fundo falso contendo diversos volumes de haxixe. A equipe policial, com apoio de cães farejadores da PF, realizava uma fiscalização de rotina na rodoviária internacional de Foz do Iguaçu, quando uma das malas despachadas foi indicada pelo cão farejador. Com a indicação, os policiais identificaram a proprietária e abriram a mala, encontrando um fundo falso com 11kg de haxixe, divididos em pequenos volumes envoltos por uma fita plástica. A proprietária da babagem informou que levaria a mala com a droga para a cidade de São Paulo, onde entregaria para um terceiro.

