PF prende passageiros desembarcando com quase 120 kg de drogas Guarulhos/SP – A PF em ações distintas, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, prendeu nesta quarta-feira (24/4), passageiros...

Guarulhos/SP – A PF em ações distintas, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, prendeu nesta quarta-feira (24/4), passageiros que desembarcaram de voos internacionais com malas repletas de drogas e um fugitivo da Justiça. Policiais federais com o auxílio de cães farejadores prenderam, em ações distintas, duas brasileiras e três ingleses que desembarcaram de voos procedentes de Bangkok, na Tailândia e Doha, no Catar, com malas repletas da droga (THC – skunk e haxixe).

