PF prende passageiros no Aeroporto de Guarulhos

Guarulhos/SP – Em ações realizadas entre os dias 27 e 29 de junho de 2025, a PF efetuou prisões no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos que resultaram na apreensão de cocaína, haxixe e munições. Dois passageiros que embarcariam para a França foram presos com cápsulas contendo cocaína em seus aparelhos digestivos. Eles foram levados ao Hospital Geral de Guarulhos para a remoção segura da droga e ficarão sob custódia da Polícia Penal do Estado de São Paulo até a liberação médica.

