PF prende passageiros por tráfico de droga e contrabando

Guarulhos/SP – A PF prendeu entre os dias 17 e 18/2 no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, duas pessoas transportando cocaína na bagagem e outras cinco pelo crime de contrabando. Policiais federais que fiscalizam passageiros e bagagens com o auxílio de cães farejadores e aparelhos de raios-x, prenderam uma brasileira tentando embarcar para a França com 4 quilos de cocaína, em volumes ocultos dentro de fundos falsos forjados em sua mala. Em outra ação, uma mulher, nacional da República Dominicana, foi presa com quase 4 quilos do mesmo entorpecente.

