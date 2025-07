PF prende seis foragidos na região da Tríplice Fronteira Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais realizaram, nesta terça-feira (1/7), uma operação que culminou na localização e prisão de seis... Momento MT|Do R7 02/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h57 ) twitter

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais realizaram, nesta terça-feira (1/7), uma operação que culminou na localização e prisão de seis indivíduos foragidos na região da Tríplice Fronteira. Dois dos presos, condenados pela Justiça Estadual do Distrito Federal por crimes como roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, estavam evadidos desde o não retorno às unidades prisionais após saída temporária. Ambos utilizavam documentos falsos para tentar evitar a identificação, que foi confirmada com o apoio de papiloscopistas federais. Outros quatro indivíduos detidos possuíam mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual de Foz do Iguaçu, relacionados a crimes de tráfico de drogas, roubo, homicídio e estelionato.

