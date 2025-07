PF prende surinamês por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos São Paulo/SP. Nesta quarta-feira (23/7), a PF prendeu um cidadão surinamês por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional...

São Paulo/SP. Nesta quarta-feira (23/7), a PF prendeu um cidadão surinamês por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Durante fiscalização de rotina, agentes da PF, com auxílio de cães farejadores, identificaram a presença de entorpecentes na bagagem do passageiro. Após análise pericial, foram encontrados e apreendidos 3 kg de cocaína, ocultos em um compartimento forjado na mala. O preso será apresentado à Justiça Federal para as providências cabíveis.

