PF prende três fugitivos da justiça e uma mulher por tráfico de drogas no aeroporto em Guarulhos/SP

Guarulhos/SP. Em operações realizadas entre os 7 e 8 de agosto, a PF prendeu três pessoas com mandados de prisão em aberto e uma mulher por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Além disso, foram apreendidos um passaporte por decisão judicial e uma mira telescópica para arma de fogo que não possuía a documentação necessária para seu ingresso no país.

