PF prende três passageiras de voos internacionais com droga nas bagagens Guarulhos/SP – A PF prendeu em ações distintas entre os dias 12 e 13/3, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, três passageiras... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 14/03/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Guarulhos/SP – A PF prendeu em ações distintas entre os dias 12 e 13/3, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, três passageiras tentando embarcar com droga para a África do Sul e França e, ainda, capturou outros três indivíduos que estavam com mandados de prisão em aberto. Ao todo, quase treze quilos de cocaína foram apreendidos com as viajantes. Com uma delas, que viajaria para Joanesburgo, na África do Sul, os policiais federais, encontraram volumes, contendo quase três quilos de cocaína, ocultos sob suas vestes, fixados com fita adesiva. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação da PF! Leia Mais em Momento MT: Projeto prevê crédito a pescadores no Plano Safra 2024/2025

PF e PM apreendem embarcação que transportava mercadorias contrabandeadas

Força Tática prende suspeito por tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde