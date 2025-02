PF resgata dois cães após tentativa de furto em residência Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais resgataram dois cães que estavam perdidos próximo à delegacia, na madrugada do último sábado (...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais resgataram dois cães que estavam perdidos próximo à delegacia, na madrugada do último sábado (22/2), após uma tentativa frustrada de furto em uma residência. Os cães, da raça pastor alemão, foram encontrados vagando nas proximidades da delegacia e foram contidos pela equipe do canil, que conseguiu levá-los para as dependências da PF, alojando-os em baias seguras e fornecendo água e alimentação.

