PF,PC e PM apreendem veículos com caixas de cigarros contrabandeados em Itaipulândia/PR Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares, esta quinta-feira (07/08), realizaram uma operação integrada em Itaipulândia...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares, esta quinta-feira (07/08), realizaram uma operação integrada em Itaipulândia, região do oeste paranaense, apreendendo uma van e dois caminhões, ambos carregados com caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: