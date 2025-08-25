Momento MT |Do R7

PGE fecha mais de R$ 5,8 milhões em acordos de processos por multas ambientais A Procuradoria Geral do Estado (PGE) conseguiu, na última semana, fechar 35 acordos que somam mais de R$ 5,8 milhões em processos judiciais...

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) conseguiu, na última semana, fechar 35 acordos que somam mais de R$ 5,8 milhões em processos judiciais relacionados a multas ambientais.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: