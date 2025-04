PGE reverte sentenças no TJ e evita pagamentos que poderiam gerar prejuízos de R$ 265 milhões A Procuradoria Geral do Estado (PGE) conseguiu reverter duas decisões de primeira instância no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (...

Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share