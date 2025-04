PGJ prestigia posse de procurador-geral de Justiça do Pará O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca Costa, prestigiou a sessão solene de posse de Alexandre Tourinho como... Momento MT|Do R7 15/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h05 ) twitter

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca Costa, prestigiou a sessão solene de posse de Alexandre Tourinho como novo procurador-geral de Justiça do Estado do Pará (MPPA), na segunda-feira (14), no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém (PA). A solenidade reuniu autoridades, membros do MPPA, procuradores-gerais de Justiça de vários estados da federação, representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de membros da sociedade civil e convidados. “É com grande satisfação que parabenizo o doutor Alexandre Tourinho por sua posse como Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará. Sua trajetória marcada pela dedicação, integridade e compromisso com a justiça é motivo de admiração e inspiração para todos nós. Tenho plena confiança de que sua liderança contribuirá significativamente para o fortalecimento do Ministério Público do Pará e para a promoção dos direitos e interesses da sociedade paraense. Desejo-lhe pleno êxito nesta nova e importante missão”, felicitou Rodrigo Fonseca Costa. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante cerimônia! Leia Mais em Momento MT: Exposição ‘Sansão Gigante’ entra na última semana em Cuiabá

