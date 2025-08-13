PGM completa 74 anos e prefeito destaca compromisso com a advocacia pública A Procuradoria Geral do Município (PGM) realizou, na tarde de terça-feira (12), uma solenidade em homenagem aos 74 anos da instituição...

A Procuradoria Geral do Município (PGM) realizou, na tarde de terça-feira (12), uma solenidade em homenagem aos 74 anos da instituição, completados no dia 31 de julho. O evento foi prestigiado pelo prefeito Abilio Brunini e pelos secretários William Campos (chefe de Gabinete) e Murilo Bianchini (Assuntos Estratégicos). A solenidade também foi organizada pela União dos Procuradores do Município de Cuiabá (Uniproc), presidida pela procuradora Georgia Fajuri Gebara.

