Piauí prevê recorde na produção de grãos em 2025 A produção de grãos no Piauí deve atingir um novo recorde em 2025, com uma estimativa de 6,56 milhões de toneladas, segundo dados do... Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 09h10 (Atualizado em 20/01/2025 - 09h10 ) twitter

A produção de grãos no Piauí deve atingir um novo recorde em 2025, com uma estimativa de 6,56 milhões de toneladas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume representa um crescimento de 13,38% em relação ao ano anterior, quando foram colhidas 5,79 milhões de toneladas, e consolida a retomada de uma sequência de altas que começou em 2017, interrompida apenas pela queda registrada em 2024. Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e os investimentos que estão impulsionando a agricultura no Piauí, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Produção de trigo cresce, mas ainda não atende o mercado interno

