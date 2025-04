PIB do agronegócio cresceu 1,81% e fechou o ano em R$ 2,72 trilhões, diz CNA/Cepea

O agronegócio brasileiro mostrou sua força mais uma vez em 2024. Segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o Produto Interno Bruto (PIB) do setor cresceu 4,48% no último trimestre do ano e fechou 2024 com uma alta acumulada de 1,81% em comparação com 2023.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e seu impacto na economia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

