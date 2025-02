Piloto luverdense de automobilismo conquista dois títulos em Interlagos O jovem piloto que representa Lucas do Rio Verde no automobilismo nacional, Rafael Marques, de 19 anos, recebeu em São Paulo, no Salão...

O jovem piloto que representa Lucas do Rio Verde no automobilismo nacional, Rafael Marques, de 19 anos, recebeu em São Paulo, no Salão dos Campeões de Interlagos, neste final de semana, dois importantes títulos de participação no campeonato paulista, categoria iniciante. O atleta foi coroado como título na Fórmula Vee Júnior e pelo vice-campeonato na classificação geral.

