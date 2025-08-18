Pilotos luverdenses foram destaque no Campeonato Sul-Americano e Copa Latino-Americana de BMX Os atletas Manuelly Gaboardi Rios e Nathan Jaymes de Rocha representaram Lucas do Rio Verde no último final de semana, na disputa do...

Os atletas Manuelly Gaboardi Rios e Nathan Jaymes de Rocha representaram Lucas do Rio Verde no último final de semana, na disputa do Campeonato Sul-Americano de BMX e Copa Latino-Americana, realizadas nos dias 16 e 17, na cidade de Alto da Gracia, em Córdoba na Argentina.

