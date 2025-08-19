Pirinéu recebe mais de 2,7 mil metros de pavimentação asfáltica Os serviços fazem parte do contrato que contempla sete bairros da cidade, entre eles o Capão do Piqui, onde os serviços já foram realizados... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Os serviços fazem parte do contrato que contempla sete bairros da cidade, entre eles o Capão do Piqui, onde os serviços já foram realizados.

Para mais detalhes sobre essa importante obra e seus benefícios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Plenário confirma indicação para diretoria da ANA

Membros do MPMT participam da 1ª Jornada de Diálogos Jurídicos

Davi faz apelo à pacificação e pede foco nas pautas que interessam aos brasileiros