Pista de motocross foi construída para proporcionar espetáculos e valorizar habilidade dos pilotos”, afirma construtor

“A pista de motocross do Parque Novo Mato Grosso foi construída para proporcionar espetáculos e valorizar a habilidade dos pilotos”, afirmou o construtor Paulo Caramez, responsável pelo trajeto da pista. Entre sexta-feira (23.5) e domingo (25.5), o Parque Novo Mato Grosso, que fica na MT-251, em Cuiabá, será sede da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que conta com patrocínio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

