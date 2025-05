Pit stop de conscientização chama atenção com ação de impacto em Rondonópolis Cadeiras de roda, muletas, andadores e caixões com coroa de flores estampando “podia ser você”. Esse foi um lembrete trazido pela campanha...

Cadeiras de roda, muletas, andadores e caixões com coroa de flores estampando “podia ser você”. Esse foi um lembrete trazido pela campanha Maio Amarelo executada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana em mais um pit stop educativo, desta vez na Avenida William de Moraes, no Jardim Primavera, nesta sexta-feira (16). O movimento em prol da vida no trânsito segue mobilizando a população de Rondonópolis neste mês de maio com ações que buscam conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância da segurança e respeito às leis nas vias da cidade.

Saiba mais sobre essa importante ação e suas implicações no trânsito acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: