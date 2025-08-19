Pit stop integra continuidade das ações do Agosto Lilás Hoje, 19 de agosto, é dia de pit stop. E essa parada rápida tem um sentido bem mais profundo: é um convite à reflexão sobre a violência...

Hoje, 19 de agosto, é dia de pit stop. E essa parada rápida tem um sentido bem mais profundo: é um convite à reflexão sobre a violência contra a mulher. A gestora da Secretaria da Mulher e da Família (Semfa), Mara Fernandes, pontua que o pit stop de hoje tem como tema o Agosto Lilás. A abordagem orientativa e educativa será realizada às 17h30 na Feira Livre ao lado do 5.º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM).

Para saber mais sobre as ações e a importância do Agosto Lilás, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: