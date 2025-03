Planejamento divulga calendário de reuniões ordinárias do Conselho da Cidade Principal missão do Concidade é discutir o crescimento e o desenvolvimento urbano ordenado de Várzea Grande A Secretaria Municipal... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Principal missão do Concidade é discutir o crescimento e o desenvolvimento urbano ordenado de Várzea Grande. A Secretaria Municipal de Planejamento publicou, nesta quinta-feira (27), no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, o calendário oficial de reuniões ordinárias do Conselho da Cidade de Várzea Grande (Concidade-VG).

Saiba mais sobre as reuniões e o desenvolvimento urbano de Várzea Grande consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Batalhão Ambiental da PM prende homem por porte ilegal de arma e apreende espingarda

Sentido da Rua Luiz Clemente mudará para mão única

Projeto começa neste sábado (29) com atividades circenses no jardim Europa