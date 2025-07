Planejamento estratégico do TCE-MT reduz pobreza extrema em Rondolândia A taxa de famílias em situação de pobreza extrema caiu de 36,14% para 29,13% em Rondolândia, entre 2023 e 2024. O resultado é fruto... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h37 ) twitter

A taxa de famílias em situação de pobreza extrema caiu de 36,14% para 29,13% em Rondolândia, entre 2023 e 2024. O resultado é fruto da adesão ao Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE), do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), que orienta políticas públicas em diversas áreas em 118 municípios, alcançando mais de 90% da população do estado.

Saiba mais sobre como o planejamento estratégico está transformando a realidade em Rondolândia consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

