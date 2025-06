Planejamento familiar busca melhorias e alinhamento de fluxos entre regulações Profissionais de saúde discutiram estratégias, apresentaram demandas e definiram novos fluxos de atendimento às gestantes Profissionais... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h36 ) twitter

Momento MT

Profissionais de saúde discutiram estratégias, apresentaram demandas e definiram novos fluxos de atendimento às gestantes Profissionais da saúde de Várzea Grande participaram de uma reunião técnica no Centro Especialidades Médicas (CEM) – antigo Postão -, com o objetivo de alinhar estratégias, identificar problemas e buscar soluções para qualificar os atendimentos relacionados ao planejamento familiar no Município.

