“Plano Clima” transforma agro em vilão ambiental e acende alerta sobre barreiras comerciais internacionais

O Plano Clima penaliza o agronegócio, não considera avanços sustentáveis no campo e deixa o setor injustamente exposto a críticas de... Momento MT|Do R7 18/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h58 )

O Plano Clima penaliza o agronegócio, não considera avanços sustentáveis no campo e deixa o setor injustamente exposto a críticas de países concorrentes, como os Estados Unidos e a União Europeia, que já relacionam a expansão da produção brasileira ao desmatamento e vêm aplicando novas barreiras comerciais contra os produtos nacionais. Essa é a avaliação de entidades representativas do setor e de parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que pressionam o governo a rever pontos do documento.

Para entender melhor as implicações do Plano Clima e suas consequências para o agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

