Plano de Manejo do Córrego Lucas é apresentado a autoridades e instituições ligadas ao meio ambiente

Um estudo completo, denominado plano de manejo do Córrego Lucas, foi apresentado na manhã desta terça-feira (22), no Auditório dos Pioneiros, com a presença do prefeito Miguel Vaz, promotoria, secretários e instituições convidadas. A criação de um plano de manejo é obrigatória em uma unidade de conservação, como é o caso do Parque natural do Córrego Lucas, situado na região central e cortado por vários bairros de Lucas do Rio Verde. O estudo da fauna e flora, bem como análise das águas, solo e situação socioeconômica, teve início em outubro de 2023 e foi finalizado este ano, com a apresentação. Para mais detalhes sobre este importante estudo e suas implicações para a preservação ambiental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura promove melhorias nas unidades escolares durante o período de recesso

