Plano de retomada do Porto envolve atividades comerciais no Museu do Rio Ponto tradicional de Cuiabá, o Museu do Rio Cuiabá “Hid Alfredo Scaff” se tornou um espaço essencial para a retomada do turismo na...

Ponto tradicional de Cuiabá, o Museu do Rio Cuiabá “Hid Alfredo Scaff” se tornou um espaço essencial para a retomada do turismo na região do Porto. O prédio histórico é a porta de entrada do Aquário Municipal, que recebe 4 mil visitantes por dia, após gratuidade determinada pelo prefeito Abilio Brunini, atraindo turistas e tornando-se uma referência de lazer para as famílias mato-grossenses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o Museu do Rio e o plano de revitalização do Porto!

Leia Mais em Momento MT: