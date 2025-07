Plano Estadual Pena Justa terá propostas apresentadas sociedade civil

A audiência pública para apresentação de propostas que irão compor o Plano Estadual Pena Justa de Mato Grosso reuniu, nesta quarta-feira (9.7), em Cuiabá, representantes do Governo do Estado, Poder Judiciário e sociedade civil. Promovida pelo Comitê Estadual de Políticas Penais, a audiência garante a participação da sociedade, ouvindo a população na construção de propostas voltadas ao aperfeiçoamento do sistema penal, que deverão constar no Plano Estadual de Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras.

Para mais detalhes sobre este importante evento e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: