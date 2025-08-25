Plantão 24h da Mulher atendeu 1,5 mil mulheres vítimas de violência no primeiro semestre de 2025 O Plantão 24h de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá atendeu 1,5 mil mulheres vítimas de violência, em...

O Plantão 24h de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá atendeu 1,5 mil mulheres vítimas de violência, em ocorrências policiais, no primeiro semestre de 2025. A unidade, que pertence à Polícia Civil, atende casos de Cuiabá e Várzea Grande.

