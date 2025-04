Plantão fiscal realiza 1.000 atendimentos online e presencial Sucesso da ação é devido ao empenho de todos os profissionais envolvidos e da população que reconhece a importância em manter o tributo... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h06 ) twitter

Sucesso da ação é devido ao empenho de todos os profissionais envolvidos e da população que reconhece a importância em manter o tributo em dia e em contribuir para o desenvolvimento da cidade. As equipes da Secretaria de Gestão Fazendária de Várzea Grande realizaram, no último sábado (5), mil atendimentos no plantão fiscal. Conforme o secretário da pasta, José Francisco Mazzuco Júnior, o sucesso da ação é devido ao empenho de todos os profissionais envolvidos e da população que reconhece a importância em manter o tributo em dia e em contribuir para com o desenvolvimento da cidade.

