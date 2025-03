Plantio de mudas de Ipê homenageia vítimas de feminicídio em MT Uma ação de plantio de mudas de Ipê Roxo vai homenagear 53 vítimas de feminicídios ocorridos em Mato Grosso nos anos de 2024 e 2025... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h07 ) twitter

Uma ação de plantio de mudas de Ipê Roxo vai homenagear 53 vítimas de feminicídios ocorridos em Mato Grosso nos anos de 2024 e 2025. A homenagem simbólica é uma iniciativa do Núcleo das Promotorias de Justiça Especializadas no Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, por meio do projeto “Em Memória Delas” do Observatório Caliandra. O plantio ocorrerá nesta sexta-feira (28), às 8h, em uma área da 2ª etapa do Parque Tia Nair, em Cuiabá (Avenida Engenheiro Itamar Marcondes Filho, bairro Morada dos Nobres – fundos do parque e proximidades do condomínio Supremo Itália).A atividade conta com a parceria da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria da Mulher, Secretaria do Meio Ambiente, Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) e da Ginco Urbanismo.Em 2024, Mato Grosso registrou 47 feminicídios e, até o mês de março de 2025, já são seis mulheres assassinadas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante homenagem. Leia Mais em Momento MT: Agenda Legislativa do Agro 2025 é lançada no Congresso Nacional

