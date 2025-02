Plataforma de monitoramento de incêndios florestais em MT vence prêmio nacional na categoria de Segurança Pública A plataforma de monitoramento de incêndios florestais, implementada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), conquistou... Momento MT|Do R7 28/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 20h06 ) twitter

A plataforma de monitoramento de incêndios florestais, implementada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), conquistou o 1º lugar geral no Prêmio de Boas Práticas 2025 na categoria Segurança Pública, do Consórcio Brasil Central. A divulgação do resultado e a entrega da premiação, no valor de R$ 40 mil, foi realizada nesta quinta-feira (27.2), durante a Assembleia de Governadores do Consórcio Brasil Central, em Brasília. O governador Mauro Mendes participou da solenidade.

Saiba mais sobre essa importante conquista e como a tecnologia está ajudando no combate aos incêndios florestais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

