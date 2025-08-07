Plenário aprova acordo de transporte aéreo entre Brasil e Finlândia O Plenário aprovou nesta quinta-feira (7) um acordo de cooperação entre Brasil e Finlândia para aprimorar a estrutura jurídica dos...

O Plenário aprovou nesta quinta-feira (7) um acordo de cooperação entre Brasil e Finlândia para aprimorar a estrutura jurídica dos serviços de transporte aéreo. O projeto de decreto legislativo (PDL) 268/2024 recebeu relatório favorável do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e segue para promulgação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante acordo!

Leia Mais em Momento MT: