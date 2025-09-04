Plenário reúne-se nesta manhã para votar acordos internacionais O Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se na manhã desta quinta-feira (4), a partir das 10 horas, para analisar projetos de decreto...

O Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se na manhã desta quinta-feira (4), a partir das 10 horas, para analisar projetos de decreto legislativo (PDLs). São três itens na pauta: – PDL 270/2024 – aprova o acordo entre Brasil e Benin para cooperação bilateral em assuntos militares; – PDL 318/2024 – aprova o acordo sobre Previdência Social assinado entre o Brasil e a Áustria; e – PDL 342/2024 – aprova o acordo entre Brasil e Itália para compartilhamento de informações sigilosas.

