Plenário votará autorização para BNDES tomar empréstimo de R$ 1,165 bilhão

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (29) mensagem da Presidência da República que autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a tomar empréstimo no valor de 30 bilhões de ienes — equivalente a cerca de R$ 1,165 bilhão — da Agência de Cooperação Internacional do Japão, com garantia da União.

