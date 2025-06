Plínio cobra rastreamento do câncer de mama pelo SUS a partir de 40 anos O senador Plínio Valério (PSDB-AM) pediu urgência na aprovação do projeto que torna obrigatória a realização de exames de rastreamento...

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) pediu urgência na aprovação do projeto que torna obrigatória a realização de exames de rastreamento do câncer de mama, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em mulheres a partir dos 40 anos. Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (11), o parlamentar, que é autor do PL 499/2025, destacou que o Ministério da Saúde recuou parcialmente e autorizou o rastreamento para mulheres a partir dos 40 anos apenas nos planos de saúde, deixando de fora as usuárias do SUS.

