Plínio Valério critica entraves à BR-319 e cobra respeito ao Amazonas

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (20), os entraves ambientais que impedem a pavimentação da BR-319, rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). O parlamentar afirmou que a falta de infraestrutura viária isola o Amazonas e compromete o desenvolvimento da região. Segundo ele, o estado sofre com o desinteresse do poder público e com as interferências de organizações não governamentais.

