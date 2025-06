PM abre inscrição para terceira edição da Corrida Guardião Centenário A Polícia Militar de Mato Grosso abriu inscrição para a terceira edição da Corrida Guardião Centenário Daniel de Queiroz, promovida... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 18h38 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Militar de Mato Grosso abriu inscrição para a terceira edição da Corrida Guardião Centenário Daniel de Queiroz, promovida pelo 1º Batalhão, em Cuiabá. A prova acontece em 26 de julho, às 18 horas. O prazo para se inscrever se encerra no dia 20 de julho ou até completar o limite máximo de 1.200 participantes. Com o trajeto de 7,5 km, os pontos de largada e chegada serão na sede da unidade, localizada na Avenida 15 de Novembro. A prova terá a duração média de 2 horas, com a supervisão técnica da Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT). A realização é do Grêmio Recreativo 1º BPM. Para mais detalhes e para garantir sua inscrição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Audiência pública debate futuro da Lei de Incentivo ao Esporte

CDR vai apreciar repasse de fundos constitucionais a microempresas

Polícia Militar prende dupla por direção perigosa e porte ilegal de arma