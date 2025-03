PM abre inscrições para corrida de obstáculos 4º Bravo Rustic Run A Polícia Militar de Mato Grosso abriu, nesta segunda-feira (10.3), as inscrições para a edição de 2025 da corrida de obstáculos do...

A Polícia Militar de Mato Grosso abriu, nesta segunda-feira (10.3), as inscrições para a edição de 2025 da corrida de obstáculos do 4º Batalhão. A ‘4º Bravo Rustic Run’ será realizada em 27 de abril, com largada às 6h30, no Chapéu do Sol, em Várzea Grande. O trajeto, de cinco quilômetros, contará com diversos desafios naturais e artificiais para os corredores.

