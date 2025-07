PM apreende 22 tabletes de entorpecentes e prende suspeito em flagrante por tráfico saindo de propriedade rural

Um homem, de 39 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (23.7), com 21 tabletes de substância análogas à maconha, um de pasta base de cocaína e outras porções fracionadas, na MT-208, em Nova Guarita (676 km de Cuiabá). Os policiais militares do Núcleo de Campos de Júlio realizavam o patrulhamento tático no município, no âmbito da Operação Tolerância Zero, quando flagraram o condutor de um veículo Vectra, verde, em atitude suspeita, saindo de uma propriedade rural.

