PM apreende 33 tabletes de maconha em zona rural do município de Várzea Grande

Trinta e três tabletes de substâncias análogas à maconha foram apreendidos, neste domingo (24.8), por policiais militares do 10º Batalhão, em uma propriedade na zona rural do município de Várzea Grande. As equipes ainda localizaram uma espingarda e prenderam um homem, de 45 anos, suspeito por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

