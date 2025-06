PM apreende 591 gramas de ouro e prende suspeitos por garimpo ilegal

Policiais militares do 8º Batalhão prenderam seis pessoas, na noite desta segunda-feira (23.6), suspeitas de integrarem uma quadrilha de garimpeiros ilegais, no município de Alta Floresta. Com os suspeitos foram apreendidos 591 gramas de material aparentando ser ouro, 90 munições, uma porção de maconha e diversos materiais provenientes de extração de minérios, como carpetes, eletrodos, motores e insumos para a prática do garimpo.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da apreensão no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: