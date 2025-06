PM apreende 61 porções de entorpecentes, prende faccionado por tráfico e recupera caminhonete furtada

Um integrante de uma facção criminosa, de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas, nesta quinta-feira (26.6), por policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional, no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande. Com ele, foram apreendidas 61 porções de substância análogas à maconha e pasta base de cocaína. Em outra ação, as equipes recuperaram uma caminhonete com registro de furto. Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero, os policiais flagraram o suspeito em uma motocicleta modelo Honda Fan, entregando suposto entorpecente para um indivíduo, na Avenida Tricolor. O homem estava acompanhado da esposa, na garupa do veículo.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: