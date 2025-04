Momento MT |Do R7

PM apreende 80 quilos de pescado irregular e prende dupla por crime ambiental em zona rural

Policiais militares do 18º Batalhão apreenderam, na manhã desta terça-feira (15.4), 80 quilos de pescados irregulares e prenderam dois homens por crime ambiental, em Figueirópolis D’Oeste (367 km de Cuiabá). As equipes realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades de uma usina, na zona rural do município, quando foram informados de que diversos pescadores utilizavam um local proibido para atividade irregular.

