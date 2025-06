PM apreende 82 porções de drogas e prende três integrantes de facção criminosa em Cuiabá e Várzea Grande

Policiais militares do 4º Batalhão apreenderam, nesta quarta-feira (25.6), 82 porções de entorpecentes entre maconha, pasta base de cocaína e prenderam três integrantes de facção criminosa, em três ações distintas, em Cuiabá e Várzea Grande. Um dos detidos possuía três mandados de prisão em aberto. Durante o patrulhamento tático no desdobramento da Operação Tolerância Zero, as equipes receberam informações de que um homem estaria comercializando entorpecentes no bairro Osmar Cabral. Após a denúncia, os militares localizaram o suspeito de frente a uma residência.

