PM apreende adolescente faccionado com arma de fogo e drogas em Barra do Bugres Um adolescente, de 17 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa, foi apreendido, nesta segunda-feira (19.5), por porte ilegal...

Um adolescente, de 17 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa, foi apreendido, nesta segunda-feira (19.5), por porte ilegal e tráfico de drogas, no bairro União, no município de Barra do Bugres (177 km de Cuiabá). Policiais militares da 12ª Companhia Independente recolheram um revólver calibre 32, nove munições, sete porções de entorpecentes, uma balança de precisão e um aparelho celular. Durante o patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero no combate às facções criminosas, os policiais militares receberam informações de que o menor estaria comercializando entorpecentes em uma casa abandonada. O local, segundo a denúncia, servia de esconderijo para drogas e armas de uma facção criminosa.

Para mais detalhes sobre essa apreensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: